Кияни зможуть безкоштовно обстежитися на пересувному флюорографі - КМДА

Упродовж місяця, з 20 березня до 19 квітня 2017 року, кияни та гості столиці мають змогу обстежитися завдяки пересувному цифровому флюорографу. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час презентації міської акції «Місячник з нагоди Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз у 2017 році».

«У рамках Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз міська влада ініціювала проведення місячника, коли кожен охочий зможе обстежитися завдяки пересувному цифровому флюорографу. Під час обстеження пацієнт отримає довідку за його результатами та в разі потреби кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. Загальний час обстеження та консультації займає максимум 15 хвилин», – розповів Микола Поворозник.

За його словами, такі обстеження допоможуть максимально охопити киян діагностуванням та володіти реальною ситуацією щодо захворюваності на туберкульоз у місті.

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«Наразі визначено графік роботи пересувних цифрових флюорографів, згідно з яким охоплено найбільш людні місця всіх районів міста. Я закликаю кожного бути уважним до свого здоров’я та пройти профілактичне флюорографічне обстеження», – підсумував заступник голови КМДА.

Графік роботи пересувних цифрових флюорографів:

20.03.2017 – Контрактова площа (біля пам’ятника Петру Сагайдачному), Подільський р-н;

21.03.2017 – ринок «Автозапчастини» ТОВ «Парк-Сервіс», бульвар Перова, 19-А, Дніпровський р-н;

21.03.2017 – ринок «Троєщина», вул. Електротехнічна, 2-А; Деснянський р-н;

22.03.2017 – КП «Володимирський ринок», вул. Антоновича, 115 Голосіївський р-н;

23.03.2017 – ПрАТ «Ринок Оболонь», вул. Героїв Дніпра, 41, Оболонський р-н;

24.03.2017 – ринок ТДВ «Універсам № 12», вул. Жолудєва, 4, Святошинський р-н;

24.03.2017 – РДА Солом’янського р-ну, проспект Повітрофлотський, 41;

28.03.2017 – ринок ТОВ «Елерон», бульвар Кольцова, 12, Святошинський р-н;

29.03.2017 – ринок ТОВ ТД «Дніпро», бульвар Кольцова, 12, Святошинський р-н;

29.03.2017 – ТОВ «БЕРКОМ» ринок «Березняки», вул. Миколайчука, 4, Дніпровський р-н;

03.04.2017 – ТОВ «Явір-95», вул. Тимошенка, 14-А, Оболонський р-н;

04.04.2017 – ринок «Мостицький», проспект Правди, 3-А, Подільський р-н;

06.04.2017 – ТОВ «Дарницький ринок», вул. Ялтинська, 5, Дарницький р-н;

07.04.2017 – ринок «Виноградар», вул. В. Порика, 2, Подільський р-н;

12.04.2017 – ТОВ «НІСЕК» ринок «Позняки», вул. Ревуцького, 12/1, Дарницький р-н;

18.04.2017 – ТОВ «Печерський ринок», Печерська площа, 1, Печерський р-н;

19.04.2017 – КП «Житній ринок», вул. Верхній Вал, 16, Подільський р-н.