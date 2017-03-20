У Києві проведуть протизсувні роботи на найбільш небезпечних об'єктах - КМДА

Цього року з бюджету міста Києва виділено 69,7 млн грн на проведення протизсувних робіт. Зокрема, йдеться про 11 найбільш небезпечних об’єктів, де існує вірогідність зсувів ґрунту та руйнацій. Про це сьогодні під час щотижневого брифінгу представників міської влади заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, в столиці налічується понад 100 зсувонебезпечних територій. Із них, за результати проведених обстежень, визначено 40 ділянок, де протиаварійні роботи слід розпочинати в першу чергу.

«Цього року плануємо провести протизсувні роботи на схилі озера Глинка, на схилі Батиєвої гори, схилі Совської балки біля вулиці Петра Радченка та схилі біля будівлі на вулиці Нижньоюрківській. Планується укріпити Дніпровський схил біля пішохідного мосту. Будуть влаштовані підпірні стінки між будинками на вулицях Трьохсвятительській, 5/1-А та Костьольній, 10. Також серед першочергових об’єктів схили на вулиці Адмірала Ушакова, озеро біля Учбового провулку, 7, схили Мишоловської балки на вулиці Академіка Кащенка, 154 та завершення протиаварійних робіт біля будинку на проспекті Валерія Лобановського, 14», – поінформував заступник голови КМДА.

Він зауважив, що частину робіт на об’єктах розпочато в 2016 році. Зокрема, на проспекті Лобановського збудовано підпірну стінку, а цього року буде виконана друга черга робіт.