Заступник Кличка пояснив, як системно боротися з туберкульозом

Лише виважений системний підхід приведе столицю до ефективного протистояння туберкульозу, і така система у Києві наразі вибудовується. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, епідемічна ситуація щодо туберкульозу у Києві залишається напруженою. Цьому, зокрема, сприяє поширення стійких до дії ліків форм хвороби та активізація внутрішніх міграційних процесів серед населення. Саме тому міська влада працює над питанням запобігання захворюванню на туберкульоз як над одним з пріоритетних.

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Загалом підхід до фінансування фтизіатричної служби кардинально змінено. Якщо у 2014 році видатки на службу становили близько 76 млн грн, то у 2016 році ця сума склала вже 112,5 млн грн. Видатки на медикаменти також значно підвищилися: з 1,4 млн грн у 2014 році до 4,8 млн грн у 2016-му.

«Щоб діагностувати туберкульоз вчасно та охопити якнайбільше киян, ми нарешті на 100% забезпечили лабораторії витратними матеріалами та реактивами. Також минулого року місто закупило сучасне рентгенологічне обладнання на 32 млн грн і 2 цифрових пересувних флюорографи ще на 8,4 млн грн», – розповів Микола Поворозник.

Він зазначив, що вперше у 2016 році з бюджету міста виділено 1 млн грн на закупівлю туберкуліну. Завдяки цьому було обстежено 250 тисяч маленьких киян. У 2017 році заплановано закупити туберкулін на суму понад 8 млн грн.

Крім того, в рамках Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз передбачено близько 18 млн грн для надання продуктових наборів хворим на туберкульоз киянам.

«Впевнений, що така безпрецедентна соціальна ініціатива мотивуватиме людей до лікування та сприятиме одужанню», – зауважив Микола Поворозник.

Фахівці запевняють, що чим раніше виявлена хвороба, тим ефективніше лікування. У випадку захворювання на туберкульоз вчасно поставлений діагноз не лише рятує життя хворого, а й убезпечує оточуючих.

«Саме тому столичні медики орієнтовані на поліпшення діагностичної складової боротьби з туберкульозом. Але для ефективності цього процесу і ми з вами маємо зайняти активну позицію щодо власного здоров’я. Зверніться до лікаря, пройдіть обстеження!» – закликав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, щоб зробити обстеження було зручніше, вже найближчим часом у столиці працюватимуть пересувні цифрові флюорографи.