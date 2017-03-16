У Києві на вулиці Борщагівській за день після ремонту знову почався потоп (фото, відео)

У Києві на вулиці Борщагівській через пошкодження трубопроводу затопило проїжджу частину, на місці працює бригада ремонтників. Про це повідомили у прес-службі ПАТ "АК "Київводоканал".

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«Сьогодні о 11:25 до Головної диспетчерської «Київводоканалу» надійшла заявка про витік води по вулиці Борщагівська, 14, у Шевченківському районі», - йдеться в повідомленні.

У компанії зауважили, що бригада «Київводоканалу» працює на місці аварії, витік локалізовано. Ведуться підготовчі роботи для здійснення розкопки на тротуарі та ліквідації аварійної ситуації.

За попереднім аналізом, пошкодження трубопроводу діаметром 500 мм сталося трохи далі від місця вчорашньої аварії, в районі між будинками №14 та №16.

«Рух транспорту по вулиці не обмежено. Біля Повітрофлотського мосту на проїжджій частині залишилась незначна кількість води, що поступово сходить у зливову каналізацію. Тут рух авто сповільнений, затор», - інформують у прес-службі.

У відомстві нагадали, що у середу, 15 березня о 2:37 Головна диспетчерська отримала заявку про витік води по вулиці Борщагівська, 14 у Шевченківському районі. Витік призвів до розмиття ґрунту та потрапляння значного обсягу піску на проїжджу частину. Аварію було ліквідовано.