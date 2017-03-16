У Києві розроблять програму "Лікар у твій дім"

​До кінця року у столиці розроблять програму «Лікар у твій дім». Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Таке рішення прийнято за результатами відрядження делегації КМДА до м. Мехіко, основною метою якого було вивчення досвіду реалізації програми «Лікар у твій дім».

«Під час візиту до м. Мехіко ми, в першу чергу, ознайомилися з досягненнями у програмі «Лікар у твій дім». Ця програма націлена на забезпечення медичним та профілактичним лікуванням вразливих верств населення, які не мають соціального захисту (вагітні жінки, які не стають на облік до міських лікарень, люди похилого віку, інваліди та невиліковно хворі) за допомогою мобільних медичних бригад», – розповів Микола Поворозник.

За його словами, наразі програма реалізовується не тільки у місті Мехіко, а й в інших містах Мексиканських Сполучених Штатів, та має близько 200 бригад лікарів.

«Програма «Лікар у твій дім», яка успішно працює і дає позитивні результати у широкому охопленні населення медичною допомогою, стане основою для створення подібного проекту у Києві. До складу бригад, які функціонуватимуть у столиці, заплановано залучати педіатра, терапевта та соціального працівника. Таким чином ми зможемо охопити киян не тільки медичним та профілактичним оглядом, а й виявити соціально вразливі категорії населення, які наразі не перебувають на обліку у відповідних службах, аби надати їм максимальну соціальну підтримку», – зауважив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Також у рамках робочого візиту учасники делегації взяли участь у зустрічі з Директором з питань охорони здоров’я та громадської охорони здоров’я та виконавчим Директором громадської охорони здоров’я м. Мехіко. Під час зустрічі мексиканська сторона презентувала специфіку роботи клінік, які знаходяться у метро. У контексті створення в Києві Центру громадського здоров’я сторони обговорили питання роботи Центру громадського здоров’я м. Мехіко, а саме – контролю епідеміологічної ситуації в місті. Крім того, в рамках Паризької декларації обговорили досягнення Києва та Мехіко у програмі Fast Track Cities 90-90-90, особливу увагу приділили питанню виявлення ВІЛ/СНІДу та роботі з закритими групами населення.

Після зустрічі делегація відвідала клініки, які знаходяться на станціях метро, де ознайомилася з роботою та основними послугами, що надають такі заклади населенню міста.