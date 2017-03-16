Київ розпочинає впровадження енергосервісних контрактів у житлових будинках - КМДА

У столиці визначено три будинки, в яких проведуть енергоаудит для подальшого впровадження заходів з енергозбереження на умовах енергосервісного контракту (ЕСКО). Такий підхід, що досить поширений в європейських країнах, дає змогу залучити інвестиційні кошти на енергозберігаючі заходи та повернути інвестиції за рахунок економії. Про це під час наради повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає прес-служба адміністрації.

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«Застосування ЕСКО-механізму – це європейська практика досягнення енергоефективності будівель, що дає змогу залучити кошти інвесторів для впровадження заходів енергозбереження та повернути витрати за рахунок економії енергоносіїв. Українські міста зараз лише на початку шляху впровадження ЕСКО-контрактів, тоді як Київ є лідером впровадження такого підходу в закладах бюджетної сфери. З 19 контрактів, укладених в Україні, 15 – у Києві. Будинки, в яких проводитимуть енергоаудит: ОСББ «Весна», ЖБК «Політехнік» та ЖБК «Першотравневий». На обговоренні та додатковому опрацюванні залишаються ще 6 будинків: ЖБК «Оболонь-8», ЖБК «Обчислювач-4», ЖБК «Арсеналець-19», ЖБК «Кристал-21», ЖБК «Концерт-1» і ЖК «ЖК-4», – повідомив Петро Пантелеєв.

За його словами, ЕСКО-договори – це найбільш оптимальна модель залучення інвестицій у енергоефективність будівель.

«Оскільки наразі рівень споживання енергії будівлями в Україні вищий, ніж у країнах Європи, ми прагнемо наблизити енергоспоживання до європейських стандартів саме завдяки масштабному впровадженню таких договорів», – зазначив Петро Пантелеєв.

Він також наголосив, що у столиці діє декілька програм, які дають змогу скоротити витрати на обігрів та освітлення будинків. Одна з таких – відома програма отримання енергоефективних грантів будинками ОСББ та ЖБК на умовах співфінансування 70% на 30%. На сьогодні понад 140 будинків вже подали заявки на отримання коштів від міста.