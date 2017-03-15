Кличко презентував інвестиційний потенціал Києва на міжнародній виставці нерухомості в Каннах

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Сьогодні тут ми представляємо столицю України – місто, яке втілює перетворення, розвивається і є надзвичайно перспективним для вигідних інвестицій. І підтвердженням цьому є те, що в минулому році – у порівнянні з 2015-м – прямі іноземні інвестиції в Київ збільшилися майже в 4 рази, і 60 відсотків інвестицій в Україну «зайшли» саме в столицю», – наголосив Кличко.

За словами мера, столична влада спрямовує зусилля на модернізацію міської економіки та інфраструктури, залучаючи до цього інвесторів та бізнес, який мислить на перспективу. Пріоритетними сферами, куди місто вкладає кошти, є розвиток транспортної інфраструктури, житлово-комунальної, охорона здоров'я, освіта.

«Інвестуючи до Києва, ви інвестуєте в одне з найпривабливіших, динамічніших і перспективних міст Східної Європи. Ми запрошуємо усіх до співпраці та гарантуємо усіляку підтримку тим, хто долучиться до розбудови української столиці. І гарантом та захисником ваших інвестицій буде особисто мер міста», – підкреслив Кличко.

Міський голова зазначив, що у планах міста також розвиток туристичного потенціалу та інфраструктури для туризму.

«Це і створення рекреаційних зон, місць для відпочинку, привабливих туристичних маршрутів. Оскільки Київ – не тільки сучасна столиця, яка динамічно розвивається, а й історичне місто. Місто з особливою атмосферою і великою кількістю пам’яток», – додав мер.

Серед інвестиційних проектів, які Київ презентує на цьогорічній виставці MIPIM, – будівництво cміттєпереробного заводу, транспортні проекти, проекти у сфері паркування, модернізація вуличного освітлення, створення індустріального парку «Київська бізнес-гавань» та інші перспективні для інвестування проекти.

MIPIM є однією з найбільших міжнародних виставок нерухомості. Цього року у ній беруть участь 23000 учасників, серед яких інвестори та фінансові інституції, девелопери, архітектори, представники влади. На MIPIM представлять понад 1000 проектів у житловому будівництві, спортивній, комерційній, промисловій та логістичній нерухомості.

Також під час виставки в Каннах Кличко зустрінеться з мерами Лейпцига, Дюсельдорфа, Варшави, Познані та Праги. Відбудеться зустріч Віталія Кличка і з Держсекретарем міністерства будівництва та збереження навколишнього середовища Німеччини Гюнтером Адлером.