Кличко вважає Київ одним з найперспективніших міст Східної Європи

​Столиця України сьогодні – місто, яке динамічно розвивається, одне з найпривабливіших і перспективних міст Східної Європи. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час саміту мерів міст та політичних лідерів, у якому взяли участь представники 21 країни і де обговорювали основні сфери та напрацювання, які сьогодні роблять світові міста привабливими. Захід відбувся на міжнародній виставці нерухомості MIPIM, що відкрилася у вівторок у Каннах.

«Ми, як політичні лідери, намагаємося змінити наші міста, зробити їх комфортними для мешканців і привабливими для інвесторів та бізнесу. І дуже корисно, коли відбувається такий обмін думками, досвідом між мерами різних міст світу. На MIPIM міста презентують проекти в сфері нерухомості, втілення яких важливе для їхнього подальшого розвитку і привабливості. Тобто йдеться про партнерство тих, хто інвестує в міську нерухомість, і муніципальної влади, яка створює комфортні умови для мешканців міста та туристів. Особливо цікаво для мене сьогодні було почути про поєднання архітектури, проектів із нерухомості, з цифровими технологіями. Те, як ми можемо змінити середовище інформуючи, розважаючи і дивуючи. Київ сьогодні активно працює над створенням громадських просторів, над популяризацією і розвитком знакових, історичних місць, які роблять наше місто особливо привабливим. Ми залучаємо і допомогу інвесторів та створюємо прозорі умови для їхньої роботи. І ми зацікавлені в успішному досвіді інших міст», – зауважив мер Києва після дискусії з колегами з інших міст.

MIPIM є однією з найбільших міжнародних виставок нерухомості. Цього року у ній беруть участь 23000 учасників, серед яких – інвестори та фінансові інституції, девелопери, архітектори, представники влади. На MIPIM представлять понад 1000 проектів у житловому будівництві, спортивній, комерційній, промисловій та логістичній нерухомості.

На цьогорічній виставці буде представлений стенд міста Києва, який у середу відкриє Віталій Кличко.

Також на MIPIM заплановані зустрічі мера Києва з Держсекретарем міністерства будівництва та збереження навколишнього середовища Німеччини Гюнтером Адлером, мерами європейських міст – Варшави, Лейпцига, Дюссельдорфа, Праги, представниками міжнародного бізнесу.