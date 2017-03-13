Кличко представить Київ на міжнародній виставці нерухомості у Франції

​14-16 березня Київський міський голова Віталій Кличко представить столицю України на міжнародній виставці нерухомості MIPIM у Каннах.

Зокрема, Віталій Кличко візьме участь у церемонії нагородження конкурсу «Глобальні міста майбутнього», який проводить спеціалізований журнал Foreign Direct Investment (fDI), який видає британська Financial Times, передає прес-служба КМДА.

Читайте такожУ Солом'янському районі Києва 1 вересня відкриють нову школу на 720 учнів - Кличко

Крім того, мер української столиці відвідає саміт мерів міст та політичних лідерів, головною темою якого стане «Що робить ваше місто привабливим сьогодні та завтра».

На цьогорічній виставці буде представлений стенд міста Києва, який відкриє Віталій Кличко.

Також на MIPIM заплановані зустрічі мера Києва з Держсекретарем міністерства будівництва та збереження навколишнього середовища Німеччини Гунтером Адлером, представниками великого міжнародного бізнесу, мерами європейських міст – Варшави, Лейпцига, Праги.