У Києві обмежать проїзд Московським мостом

У Києві завтра, 11 березня, частково обмежать рух транспорту на Московському мосту. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Рух буде обмежено у напрямку Московського проспекту до пр. Генерала Ватутіна.

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"У суботу, 11 березня, з 10:00 до 16:00 на Московському мосту в напрямку руху з просп. Генерала Ватутіна на Московський просп. працівники підприємства "Київавтошляхміст" будуть ремонтувати деформаційний шов у другій і третій смугах руху автотранспорту", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Мінінфраструктури Володимир Омелян також повідомив, що цього року планується будівництво нових мостів.

"З існуючих в Україні 17 тисяч мостів близько 9 тисяч перебувають в аварійному стані, а 4 тисячі потребують негайного ремонту. В цьому році ми зможемо відремонтувати лише 80 мостів", - зазначив міністр, додавши, що таким чином впроваджується програма з відновлення українських мостів.