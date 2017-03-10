У Солом'янському районі Києва 1 вересня відкриють нову школу на 720 учнів - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції будівництва школи на розі вул. Лебедєва-Кумача і вул. Т. Яблонської.

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«Ви бачите, як тут шаленими темпами триває будівництво. Ця нова школа буде відкрита 1 вересня. Розрахована вона на 720 дітей. Школа відповідає всім сучасним критеріям, поділена на дві частини з окремими входами – для молодших класів і старших. Також тут будуть створені всі умови для дітей з обмеженими можливостями», – зазначив Кличко.

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Мер зазначив, що освіта – один з пріоритетних напрямків столичної влади.

«Цього року ми збільшили видатки на освіту у Києві до понад 10 млрд грн. Ми плануємо побудувати дві нові школи і кілька закладів відреконструювати, розраховуємо ввести в експлуатацію близько 10 нових дитсадків», – підкреслив Кличко.