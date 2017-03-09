Мер Києва взяв участь у церемонії покладання квітів до пам'ятника Шевченку

«Сьогодні ми вшановуємо пам'ять Великого Кобзаря, який завжди був і залишається символом боротьби України за свою свободу та незалежність. Тарас Шевченко продовжує надихати мільйони українців, які в усі часи відстоювали право нашої країни бути вільною та процвітаючою. І сьогодні, як ніколи, ми повинні усіма силами боротися та захистити свою країну від агресора, аби Україна стала справді незалежною, успішною та процвітаючою, як і мріяв Великий Кобзар. І, я впевнений, ми обов’язково переможемо, адже за Україною та її захисниками «…правда, слава і воля святая!» – наголосив Віталій Кличко.