Кличко солодощами і квітами привітав жінок зі святом весни (фото, відео)

Відеопривітання мер виклав на своїй сторінці у мережі Facebook.

Спочатку Кличко завітав до кондитерської, подарував дівчатам-кондитерам тюльпани та придбав різноманітні тістечка, які згодом роздавав жінкам на вулицях міста. Зайшов мер привітати жінок та дівчат і в спортзал.

«У нашій родині 8 Березня ніколи не було політичним святом. У дитинстві ми з братом вигадували, як привітати маму і бабусю. Я пам’ятаю, як ми самі зробили дерев’яну поличку для мами. І пам’ятаю в її очах радість і гордість. Потім ми завжди готували, як могли, – солодощі, дарували квіти», – зазначив Кличко.

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Він наголосив, що 8 Березня – це свято весни, жіночої краси, яка розцвітає, «свято жіночих посмішок, які нас підтримують і надихають».

«Зі святом весни вас, дорогі жінки! Будьте гарними і щасливими. Нехай доля вам усміхається, а в серці завжди живе любов!», – привітав українських жінок Кличко.