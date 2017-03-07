Кличко: До Євробачення ми відкриємо відреконструйовану Поштову площу

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час перевірки робіт на Поштовій площі.

Мер оглянув площу та будівництво, яке зараз там триває, і наголосив, що усі роботи мають бути завершені до початку травня, коли Київ прийматиме Євробачення.

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«Ми знаходимося на Поштовій площі, де закінчується процес реконструкції. До Євробачення ми відкриємо її у належному стані. Це сьогодні – одне з улюблених місць відпочинку киян та гостей міста. І Поштова площа стане однією із точок, яка зв’яже туристичний маршрут від арки Дружби народів до Подолу. Також тут можна буде сісти на річковий трамвай, який теж запрацює в травні. Наше завдання – використовувати туристичний потенціал міста і ми продовжуємо працювати над тим, аби зробити Київ сучасним, комфортним європейським містом», – наголосив мер столиці.

Крім того, на верхній частині пішохідної зони, що прилягає до Володимирського узвозу, встановлять скульптурну групу авторства Володимира Журавля. Це фігури чотирьох дітей – трьох хлопчиків та дівчинки, які запускають паперові кораблики Дніпром.

«Вони граються корабликами на карті міста Києва. Це прообраз Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либеді», – зазначив Віталій Кличко у коментарі журналістам.

З початку реконструкції Поштової площі вже споруджено першу чергу естакади та тунельний шляхопровід, перекладені інженерні мережі – водопровід, дощова та господарча каналізації, тепломережа, газопровід, електричні мережі, мережі зв’язку. Також облаштовано верхні шари дорожнього покриття та встановлені дорожні знаки, проведений благоустрій набережної, частково встановлене зовнішнє освітлення об’єкту. Крім того, план реконструкції передбачає будівництво підземного пішохідного переходу через Боричів узвіз. Будуть прокладені нові інженерні мережі, відреставрований Поштовий будинок.