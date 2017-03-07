У Києві на 7 років посадили серійного грабіжника, який нападав на жінок
13:23, 07 березня 2017Київ
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Оболонський районний суд Києва засудив до 7 років позбавлення волі 27-річного киянина, який у столиці вчиняв розбійні напади на жінок.
ілюстрація / REUTERS
Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
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«В ході судового слідства державним обвинуваченням була доведена причетність зловмисника до скоєння протягом 2016 року 10 нападів на жінок віком від 30 до 70 років з метою заволодіння їхніми золотими прикрасами та ювелірними виробами», - йдеться у повідомленні.
Рішенням Оболонського райсуду столиці чоловіка визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186 (Грабіж) та ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Киянину призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
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