Столична влада планує розпочати будівництво транспортної розв’язки на Шулявці наприкінці 2017 року

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, передає прес-служба столичної влади.

Він розповів, що наприкінці цього року столична влада планує розпочати будівництво транспортної розв’язки на Шулявці. Реконструкція шляхопроводу теж була запланована на 2017 рік.

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Спасибко зазначив, що наприкінці 2016 року замовником реконструкції КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» було підписано договір на розробку техніко-економічного обґрунтування реконструкції шляхопроводу.

«Сьогодні ми бачимо перші результати цієї роботи – 7 варіантів реконструкції. Усі вони пройшли транспортну модель», – зауважив він.

За словами заступника голови КМДА, перед розробниками в технічному завданні були поставлені основні принципові завдання.

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«Дуже важливим є продовження роботи і проспекту Перемоги і Шулявського шляхопроводу. Ми ні в якому разі не зупинимо ці транспортні артерії міста. Другим важливим принципом, за яким буде обрано проект реконструкції – це найбільша пропускна спроможність, яку продемонструє транспортна модель. І третім важливим принципом є вартісна складова реконструкції», – розповів він.

За підсумками засідання секції містобудівної ради три варіанти проектів були направлені на подальшу розробку та доопрацювання та будуть розглянуті на наступному засіданні секції містобудівної ради.