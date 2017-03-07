Фахівці визначили три найкращі проекти реконструкції розв'язки на Шулявці

Ідеального варіанту немає, бо до кожного є маса претензій, ідеться в сюжеті ТСН.

Підсумковим рішенням на поточному етапі обрано три проекти. Всі вони передбачають знесення або 400 квадратних метрів заводу "Більшовик", або житлових будинків. Вибрати остаточний варіант реконструкції мають за місяць.

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"У будь-якому випадку, це буде реконструкція. Як ми бачимо з висновків експертів, технічний стан мосту задовільний. Якщо ми зачіпаємо інтереси житлових будинків, одразу потрібно включати у вартість програму з відселення людей: куди ми їх відселяємо, за які гроші та на який часовий проміжок", - розповів директор департаменту містобудування та архітектури Олександр Свистунов.

Як повідомлялося, експертизу пошкоджень Шулявського шляхопроводу було проведено одразу після обвалу, вночі проти 28 лютого. Про це розповів Рашид Халілов, начальник відділу перспективного розвитку вулично-дорожньої мережі та міського транспорту Інституту "Київдормостпроект". Саме цей Інститут проектував Шулявський шляхопровід більше ніж півстоліття тому.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 27 лютого у Києві частково обвалився Шулявський міст. Ніхто не постраждав. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, за висновками фахівців, причиною обвалу конструкцій мосту стала корозія бетону консолі. Кличко доручив перевірити всі київські шляхопроводи і визначитися щодо їхньої подальшої експлуатації. 28 лютого рух мостом з обмеженнями було відновлено.