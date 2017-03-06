Колишній віце-президент "Київміськбуду" вивів на Кіпр акції на 70 мільйонів гривень - прокуратура

Як повідомили у прес-службі прокуратури Києва, з вини колишнього посадовця у 2010 році з комунальної власності незаконно вибули контрольні пакети акцій 34 корпоративних підприємств загальною вартістю понад 70 млн гривень.

Читайте такожПеред врученням підозри Насіров був дуже жвавим - прокурор

Правоохоронці встановили, що «підозрюваний, перебуваючи на посаді віце-президента «Київміськбуд», розтратив майно компанії шляхом безоплатного списання цінних паперів на користь шести підприємств, зареєстрованих на території Республіки Кіпр».

Крім того, зауважили у прокуратурі, колишньому високопосадовцю інкримінується підбурення іншої особи до вчинення службового підроблення, а також незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 та ч. 4 ст. 27 (Види співучасників), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Обвинувальний акт щодо екс-високопосадовця передано до Печерського райсуду. За позовами столичної прокуратури незаконно відчужені акції «Київміськбуду» вже повернуто законному власнику.