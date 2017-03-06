Цього року у столиці висадять рекордну кількість квітів - Пантелеев

Про це під час візиту до КП УЗН Дніпровського району повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба столичної влади.

«Цього року ми значно збільшуємо обсяги робіт із озеленення столиці. Маю звернути увагу на те, що й торік було висаджено майже 9 млн квітів, але зараз зусиллями зеленбудівців підготовлено рекордні 13 млн. І якщо минулого року ми відремонтували 64 парки та сквери, то цього року плануємо ремонт 120 зелених зон», – зауважив Пантелеєв.

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Він також наголосив, що кілька тижнів тому презентовано стратегію «Київзеленбуду», в якій серед основних цілей – збільшення кількості парків та скверів, наповнення зелених зон новими інфраструктурними об’єктами для комфорту киян, націленість на зниження витратності їхнього утримання та застосування нових підходів до благоустрою. Зараз починаються масштабні сезонні роботи – прибирання міста після зими та висаджування дерев і квітів, упорядкування дворів тощо.

«Озеленення міста і надалі залишається одним із наших головних завдань. Реконструкція та будівництво сучасного високотехнологічного оранжерейно-тепличного господарства для вирощування стійких до зростання в мегаполісі рослин є одним із шляхів реалізації Стратегії розвитку КО «Київзеленбуд» на ‎2017-2021 роки», – наголосив Пантелеєв.

Наразі на балансі комунальних підприємств з утримання зелених насаджень районів міста перебувають 10 теплиць загальною площею 1,6 га. Саме в цих теплицях вирощується розсада квітів та живці, які будуть висаджені на балансових територіях комунальних господарств міста. Одним із стратегічних завдань підприємства є поступовий перехід до вирощування на міських клумбах багаторічних квітів. У 2017 році планується висаджування 700 одиниць багаторічних рослин, 500 із яких зимують у відкритому ґрунті.

Під час інспекції заступник голови КМДА оглянув одну з теплиць, у якій налічується близько 800 тисяч одиниць розсади. Квіти готують для створення квітників та креативного озеленення Києва. Зокрема, тут напередодні 8 Березня виростили майже 8 тисяч тюльпанів та 6 тисяч крокусів, нарцисів і гіацинтів.