Водопілля Києву не загрожує - КМДА

16:59, 06 березня 2017
Київ
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Відповідно до прогнозу Українського Гідрометцентру, при пропуску водопілля через Київське та Канівське водосховища відсутня загроза негативних наслідків для території житлової забудови, споруд і господарських суб᾽єктів міста.

Житловим масивам і промисловим об'єктам Києва не загрожує весняне затоплення / Фото УНІАН

Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, передає прес-служба адміністрації.

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«Як і зазначалося раніше, тотального підтоплення Києва не буде. Можливий вихід води на прируслові території (пляжі) у межах міської території, а також на понижені ділянки садово-дачної забудови в приміській зоні. Але, ще раз акцентую, що наразі немає жодної причини говорити про будь-які нештатні ситуації, все під контролем», – наголосив Володимир Бондаренко.

Нагадаємо, що критичний рівень води у р. Дніпро, після досягнення якого починається водопілля – 715 см. Наразі рівень води – 452 см (на 8 см нижче аналогічного періоду минулого року), і з 1 березня продовжує тенденцію до зниження.

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