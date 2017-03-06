Водопілля Києву не загрожує - КМДА

Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, передає прес-служба адміністрації.

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«Як і зазначалося раніше, тотального підтоплення Києва не буде. Можливий вихід води на прируслові території (пляжі) у межах міської території, а також на понижені ділянки садово-дачної забудови в приміській зоні. Але, ще раз акцентую, що наразі немає жодної причини говорити про будь-які нештатні ситуації, все під контролем», – наголосив Володимир Бондаренко.

Нагадаємо, що критичний рівень води у р. Дніпро, після досягнення якого починається водопілля – 715 см. Наразі рівень води – 452 см (на 8 см нижче аналогічного періоду минулого року), і з 1 березня продовжує тенденцію до зниження.