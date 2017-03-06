На Київщині прокуратура намагається повернути із незаконної оренди майже 400 гектарів землі

Як повідомили у прес-службі обласної прокуратури, у 2014 році на підставі ряду наказів Головного управління Держгеокадастру у Київській області фізичній особі надали в оренду для під фермерське господарство 21 земельну ділянку загальною площею майже 400 га у Ставищенському районі.

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Проте посадові особи ГУ Держгеокадастру у Київській області не передали до фіскальної служби перелік укладених договорів оренди з фізичною особою, що «позбавило надходження до бюджету відповідної плати за користування землями». Це порушує вимоги Податкового кодексу.

«Лише у липні 2015 року фізична особа самостійно надала до Ставищенського відділення Білоцерківської об’єднаної державної податкової інспекції частину договорів оренди вказаних земельних ділянок, укладених з Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області для ведення фермерського господарства, інша частина договорів надана так і не була», - йдеться у повідомленні.

Проте службові особи Ставищенського відділення Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, у порушення вимог Податкового кодексу України, не здійснили розрахунок сум орендної плати з липня 2015 року по грудень 2016 року за наданими договорами оренди землі. Такі дії призвели до ненадходження у бюджет понад півмільйона гривень.

«Реагуючи на виявлені порушення, прокуратурою Київської області за вказаними фактами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України, посадовими особами Ставищенського відділення Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області - ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України та фізичною особою - ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів(обов’язкових платежів) КК України», - поінформували у відомстві і додали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Крім того, прокуратура встановила, що «отримання фізичною особою вказаної площі землі для ведення фермерського господарства відбулося за спрощеною процедурою без обов’язкового проведення земельних торгів та спрямоване на штучне збільшення земельного банку родини підприємця».

Як нагадали у відомстві, відповідно до вимог Земельного кодексу України, фізичні особи мають право на отримання в оренду земельних ділянок для ведення фермерського господарства поза процедурою аукціону, а юридичні особи, навпаки, - тільки за результатами земельних торгів.

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Також у прокуратурі з’ясували, що будь-яка сільськогосподарська техніка та інші засоби обробітку землі, які б надавали змогу обробляти землю та здійснювати задекларовану діяльність за особою, яка отримала 21 земельну ділянку, не зареєстровані, що свідчить про відсутність у фізичної особи намірів та можливості займатися фермерським господарством.

«Враховуючи вказані порушення, прокуратура Київської області також звернулася із позовами про скасування усіх наказів Головного управління Держгеокадастру у Київській області та визнання недійсними вищевказаних договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення», - заявили у відомстві.