У Києві сьогодні можливі деякі зміни в роботі метрополітену

Як інформує КП «Київський метрополітен», після закінчення матчу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

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Нагадаємо, що матч між футбольними командами на НСК «Олімпійський» розпочнеться о 17.00.

Раніше УНІАН повідомляв, що нападник ФК «Динамо» (Київ) Олександр Гладкий на правах оренди до закінчення сезону 2016/17 буде виступати за львівські «Карпати»