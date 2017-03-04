У Києві сьогодні можливі деякі зміни в роботі метрополітену

05:58, 04 березня 2017
Київ
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У столиці сьогодні, 4 березня, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Олімпік» (Донецьк), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

фото: УНІАН

Як інформує КП «Київський метрополітен», після закінчення матчу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

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Нагадаємо, що матч між футбольними командами на НСК «Олімпійський» розпочнеться о 17.00.

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Теги: #футбол#метро