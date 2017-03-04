У Києві посадових осіб універмагу "Дитячий світ" підозрюють в шахрайстві на 20 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження, розпочатого за підозрою у скоєнні шахрайських дій службовими особами ПАТ «Універмаг «Дитячий світ», які перерахували 20 млн гривень на рахунки підставних осіб (ст. 190 Кримінального кодексу України).

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У ході досудового розслідування встановлено, що у 2016 році службовці товариства та працівниками ПАТ КБ «Євробанк», знаючи, що фінансова установа буде віднесена до категорії неплатоспроможних банків, здійснили дострокове розірвання договору депозиту.

У подальшому, з метою отримання компенсації за рахунок обов'язкових виплат від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на підставі фіктивних договорів службовці перерахували 20 млн грн на підставних фізичних осіб.

Під час обшуків в універмазі “Дитячий світ” працівниками прокуратури спільно зі слідчими поліції виявлено 700 тис. дол.

Наразі місцевою прокуратурою готується клопотання про накладення арешту на вилучені грошові кошти. Слідство триває.