У Києві з’являться громадські енергоінспектори

Вони матимуть доступ до інформації та технічних приміщень, а також пройдуть відповідне навчання з технічних та юридичних питань. Про це заявив під час прес-сніданку заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає прес-служба відомства.

За його словами, саме громадські енергоінспектори допоможуть консолідувати зусилля міської влади й будинкових громад навколо питання прозорості нарахувань за комунальні послуги, виявлення й усунення технічних недоліків, що впливають на рівень споживання теплової енергії чи обсягів нарахування за тепло.

«Енергоінспектори матимуть доступ до інформації про нарахування за опалення та інші послуги, доступ до технічних приміщень, де знаходяться прилади обліку тепла та прилади, що регулюють споживання енергії. Вони зможуть складати відповідні акти, що стануть підставами для перерахунку за неякісні або недодані послуги. Звичайно, громадські інспектори стануть додатковим комунікаційним містком між міською владою, підрозділами адміністрації та громадою будинку в питанні енергозбереження та теплопостачання, якості послуг. На їхню думку й висновки ми спиратимемося при формуванні ремонтних програм, програм модернізації в будинку тощо», – сказав він.

Петро Пантелеєв наголосив, що місто забезпечить інспекторів навчальним матеріалами та проведе для них відповідні тренінги, аби вони були обізнані в організаційних, юридичних, технічних питаннях, змогли виявити недоліки помилки й вимагати від виконавців послуг виправлення ситуації та перерахунку.