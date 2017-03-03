Понад 140 будинків Києва подали заявки на отримання міських енергоефективних грантів

Він зауважив, що це абсолютний рекорд для Києва, адже ще два роки тому програма налічувала лише 16 будинкових громад, а сьогодні їх кількість зросла до 140, передає прес-служба КМДА.

«Загальна сума робіт із енергозбереження 192 млн грн, де частка міста – 130 млн грн. Саме тому столична адміністрація звертатиметься до Київської міської ради з проханням збільшити фінансову підтримку програми, аби всі проекти мешканців були виконані. Надзвичайно важливим є й те, що люди готові зібрати свою частку, а це більше 60 млн грн. Це свідчить про довіру до муніципального проекту та реальну вигоду в результаті виконання. Адже будинки, що вже виконали енергозберігаючі заходи, економлять 20%, 30%, а то й 50% вартості комунальних послуг», – сказав заступник голови КМДА.

За його словами, найбільш поширеними роботами, яким віддають перевагу мешканці, є заміна або реконструкція індивідуальних теплових пунктів, заміна вікон, дверей та освітлення на енергозберігаюче, утеплення фасадів, покрівель тощо.

Нагадаємо, програма «70/30%» передбачає, що 70% вартості робіт з енергозбереження фінансує місто, а мешканці будинку сплачують лише 30%.