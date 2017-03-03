Викрадення маршрутки в Києві: озброєного злочинця шукає спецпідрозділ

У Києві поліція досі не розшукала злочинця, який вчора, 2 березня, викрав у Києві маршрутку і поранив місцевого та поліцейського, досі на волі.

Про це повідомила речник управління Нацполіції Києва Оксана Блищик, передає "112 Україна".

Вона зазначила, що поліція має працювати обережно, зважаючи на те, що чоловік озброєний.

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"Ситуація кардинально не змінилася, поліція прочісує приватний сектор у Дніпровському районі - Русанівські сади, де, як ми вважаємо, він досі перебуває. Залучені кінологи, працівники спецпідрозділу. Маємо працювати обережно та оперативно, адже чоловік озброєний і небезпечний, може стріляти на ураження", - сказала Блищик.

Нагадаємо, 2 березня, у Дніпровському районі столиці чоловік викрав маршрутку і застосував зброю. За даними поліції, він ховається у приватному секторі. Зі слів свідків та очевидців складено його фоторобот: вік 35-40 років, зріст 175-180 см, кругле обличчя, темні брови, великі темні очі, середній ніс, повні губи, середня спортивна статура. Одягнений у «пісочний» камуфляж, темну куртку і темну шапку.