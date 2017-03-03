Національний музей російського мистецтва перейменують в Київську картинну галерею

Відтепер музей носитиме назву Національний музей «Київська картинна галерея» (офіційна скорочена назва – Київська національна картинна галерея), повідомляє прес-служба Київради.

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«Музей російського мистецтва, де наразі експонується понад 13 тисяч культурних пам’яток, носитиме свою першу назву. Його відкрили у 1922 році як Київську картинну галерею. І саме таке ім'я закладу потрібно повернути», - наголосила голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха.

При цьому вона нагадала, що питання зміни назви відноситься до компетенції засновника музею. Засновником є Київрада, відповідно рішення про перейменування може бути прийнято без врахування думки співробітників закладу.

Але, за словами Мухи, комісія з питань культури зверталась до трудового колективу щодо проведення зборів з цього питання.

«Збори відбулися, але, конструктивного діалогу не склалося, оскільки представники музею не озвучили конкретних пропозицій», - додала депутат Київради.

Перейменування підтримали 84 депутати.