Весна в Києві: на території лікарні разом з асфальтом пішла під землю вантажівка (фото)

Багатотонний " КАМАЗ опинився у проваллі, що утворився під асфальтом, повідомляє "Сегодня".

Ймовірно, вантажівка була задіяна в будівельних роботах. Чи був у той час хтось в кабіні – поки невідомо.

Між тим, ні поліція, ні міська влада, – про інцидент вранці і не чули.

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Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що більшість столичних доріг, які сьогодні є проблемними, не ремонтувалися 30 років і більше.

«Асфальт зійшов разом зі снігом на тих дорогах, які не ремонтувалися десятиліттями», – заявив він.