Весна в Києві: на території лікарні разом з асфальтом пішла під землю вантажівка (фото)
15:38, 02 березня 2017Київ
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У Києві на території дитячої лікарні Охматдит під асфальт провалився багатотонний "КАМАЗ".
Ймовірно, вантажівка була задіяна у будівельних роботах / "Голос"
Багатотонний " КАМАЗ опинився у проваллі, що утворився під асфальтом, повідомляє "Сегодня".
Ймовірно, вантажівка була задіяна в будівельних роботах. Чи був у той час хтось в кабіні – поки невідомо.
Між тим, ні поліція, ні міська влада, – про інцидент вранці і не чули.
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Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що більшість столичних доріг, які сьогодні є проблемними, не ремонтувалися 30 років і більше.
«Асфальт зійшов разом зі снігом на тих дорогах, які не ремонтувалися десятиліттями», – заявив він.
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