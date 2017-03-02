Весна в Киеве: на территории больницы вместе с асфальтом ушел под землю грузовик (фото)

Многотонный КАМАЗ оказался в провале, образовавшимся под асфальтом, сообщает "Сегодня".

Вероятно, грузовик был задействован в строительных работах. Был ли в то время кто-то в кабине – пока неизвестно.

Между тем, ни полиция, ни городская власть – об инциденте утром и не слышали.

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Напомним, ранее Кличко заявил, что большинство столичных дорог, которые сегодня являются проблемными, не ремонтировались 30 лет и более.

«Асфальт сошел вместе со снегом на тех дорогах, которые не ремонтировались десятилетиями. Мы на себя взяли обязательства – Киев должен иметь современные дороги надлежащего качества. И мы над этим работаем», – заявил он.