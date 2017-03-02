У Київраді побилися депутати від "Свободи" та "Солідарності" (фото)
12:46, 02 березня 2017Київ
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Сьогодні, 2 березня, на пленарному засіданні Київської міськради побилися депутати від фракції "Свобода" і "Солідарність".
Бійка сталася між депутатом від фракції "Свобода" Володимиром Назаренком та депутатом від "Солідарності" Олександром Харченком, передає 44.ua.
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Конфлікт стався після того, як депутат парламенту від "Свободи" Юрій Левченко закликав "винести вперед ногами" мера Києва.
У відповідь на репліку нардепа Харченко зажадав направити скаргу в ГПУ, після чого Назаренко намагався його вдарити.
Станом на 12:15 у Київраді оголосили про перерву в засіданні.
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