У Київраді побилися депутати від "Свободи" та "Солідарності" (фото)

Бійка сталася між депутатом від фракції "Свобода" Володимиром Назаренком та депутатом від "Солідарності" Олександром Харченком, передає 44.ua.

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Конфлікт стався після того, як депутат парламенту від "Свободи" Юрій Левченко закликав "винести вперед ногами" мера Києва.

У відповідь на репліку нардепа Харченко зажадав направити скаргу в ГПУ, після чого Назаренко намагався його вдарити.

Станом на 12:15 у Київраді оголосили про перерву в засіданні.