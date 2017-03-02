Обвал Шулявського мосту: голова "Київавтодору" написав заяву на звільнення

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час виступу на початку засідання Київради, повідомили УНІАН у прес-службі міського голови.

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"Як всі знають, я ухвалив кадрові рішення. Подобається це комусь чи ні! Я ініціював звільнення заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури та глави Солом’янського району", - нагадав Кличко.

Він відзначив, що вони написали заяви на звільнення.

"Написав заяву і керівник "Київавтодору" Олександр Густєлєв. Бо це відповідальність всіх - і профільного заступника, і глави району, де трапилася надзвичайна подія, і керівника підприємства, до складу якого входить КП "Київавтошляхміст", на балансі якого знаходиться шляхопровід", - сказав мер Києва.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 27 лютого у Києві частково обвалився Шулявський міст. Ніхто не постраждав.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, за висновками фахівців, причиною обвалу конструкцій мосту стала корозія бетону консолі. Кличко доручив перевірити всі київські шляхопроводи і визначитися щодо їхньої подальшої експлуатації. 28 лютого рух мостом з обмеженнями було відновлено.