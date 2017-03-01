Звільнення чиновників після обвалення Шулявського мосту відповідають європейській практиці - експерт

Зі своїми посадами розлучилися заступник голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Ілля Сагайдак і голова Солом'янського району Максим Шкуро, хоча відставку останнього ще має підписати президент.

Ці звільнення викликали низку дискусій щодо виправданості дій мера. Тим не менш політологи переконані, що саме така реакція голови Києва допоможе запобігти подібним випадкам у подальшому.

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зазначив, що, на його думку, Віталій Кличко в цій ситуації прийняв єдино правильне рішення.

«Коли в 21 столітті падає частина мосту, то це б'є по репутації міської влади. Що робити? Звільнити. Як на мене, це вірне рішення. Я не вважаю, що правильно звільнити, але я розумію логіку. Як фахівець я б, напевно, так і сам би порадив вчинити», — заявив експерт.

Олексій Голобуцький також вважає, що несподіване для багатьох різке звільнення чиновників КМДА є чимось цілком звичним для Західної Європи.

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«З точки зору формальностей це, звичайно, відповідає європейській практиці. Якщо є невирішена проблема, щось сталося, то це проблема, якою треба було займатися. У нас таких проблем мільйон, які нагромаджуються одна на іншу, а потім щось розвалюється. І, природно, це логічно, що є людина, яка за них відповідає. Якщо у нього не виходить, значить, повинен хтось інший займатися. В іншого не виходить – значить, третій, четвертий, десятий. Ну і зрозуміло, що треба міняти принцип ставлення до справи», — уклав політолог.

Ще один політичний експерт Олександр Палій також переконаний, що звільнення заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури та голови Солом'янського району були цілком заслуженими.

«Я думаю, що звільнення Сагайдака і Шкуро були виправданими, тому що ці люди за своєю посади повинні відповідати за ці питання. Довго можна розбиратися, хто там винен конкретно, хто будував цей міст 50 років тому, хто його ремонтував, хто за ним стежив. Але за своєю посадою саме ось ці люди, заступник і голова відповідного району, відповідають за такі питання. Не лише вони, але вони», — заявив експерт.

Крім того, Олександр Палій допустив, що різке звільнення Віталієм Кличком чиновників з верхівки київської влади стане профілактичним заходом, адже вищим чиновникам Києва фактично показали, що ні в кого немає негласної недоторканності.

«Це дуже добре, що звільняють великих чиновників. Це означає, що дисципліна буде цими речами підвищуватися. Не найдрібніших стрілочників звільняють, а конкретно людей на хороших посадах. Це стимулюватиме інших чиновників, які теж знаходяться на хороших посадах, щоб вони уважніше ставилися до своєї роботи. Більш того, в європейській практиці прийнято в таких ситуаціях самим подавати у відставку. Не чекати, поки звільнять, а самим йти. Ну а тут Кличко допоміг піти у відставку тим, хто не здатний приймати подібні рішення», — додав Олександр Палій.

Експерт також припустив, що звільнення Іллі Сагайдака і Максима Шкуро не були фінальними, а швидше просто найбільш показовими.

Тому після того як мер звільнив від посад заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури і голову Солом'янського району, буде проведено детальний розгляд на всіх рівнях місцевої влади.

«Я думаю, треба знайти конкретних відповідальних за те, що не встежили. Це може бути і невелика посада, але це той, хто сказав, що все нормально. Того, хто останнім інспектував і уклав, що міст придатний. Таких людей теж необхідно притягнути до відповідальності, можливо, і серйозної, тому що там могли бути і потерпілі. Тільки це необхідно робити швидко, не затягуючи, і щоб це було пошуком не кого-небудь, а конкретно відповідальної за те, що трапилося, людини», — підсумував Олександр Палій.

Як повідомляв УНІАН, увечері 27 лютого в Києві частково обвалився Шулявський міст. Ніхто не постраждав.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, за висновком фахівців, причиною обвалення конструкцій мосту стала корозія бетону консолі. Кличко доручив перевірити всі київські шляхопроводи і визначитися щодо їх подальшої експлуатації.

28 лютого будівельники обгородили відбійником місце, де обвалилася консоль тротуарної частини Шулявського мосту. Крім того, вони виставили пластикові обмежувачі руху вздовж обох сторін шляхопроводу, звузивши його приблизно на 2 м, тобто замість двох смуг в кожну сторону на мості залишилося півтори смуги. Рух шляхопроводом було відновлено.