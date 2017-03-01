Кличко та Джонсон поснідали у піцерії Veterano та прогулялися Софійською площею

Як повідомляє прес-служба КМДА, під час зустрічі йшлося про ситуацію на Донбасі та виконання Мінських домовленостей.

Кличко зазначив, що необхідно збільшити кількість спостерігачів місії ОБСЄ на Сході України для того, щоб міжнародна спільнота отримувала повну та об’єктивну інформацію про ситуацію на Донбасі.

"Під час Мюнхенської конференції із питань безпеки я звернувся з цим питанням до міністра закордонних справ Австрії Себастіана Курца, який зараз головує в ОБСЄ. Він підтримав мою пропозицію та пообіцяв сприяти її втіленню", – наголосив мер Києва.

Кличко та Джонсон також обговорили підготовку до проведення "Євробачення-2017".

Після сніданку міський голова та міністр прогулялися Софійською площею та зустрілися з патрульними поліцейськими, які вивчають англійську мову за програмою Capital English, яку столична влада організувала за підтримки зокрема посольств Великобританії і США.

Разом із поліцейськими Кличко та Джонсон записали відеозвернення, в якому британський політик назвав Київ безпечним містом.

"Я зараз у Києві з моїм другом Віталієм Кличком і поліцейськими, яких допомагає навчати англійській Британська Рада та посольство. Київ – дуже дружнє та безпечне місто. Ласкаво просимо до Києва, столиці "Євробачення"!", – сказав Джонсон.

Після цього політики відвідали Софійський собор, де міністру розповіли про історію пам’ятки та про фрески, які частково збереглися до сьогодні. Бориса Джонсона вразив розпис і він зробив кілька фотографій фресок Софії.