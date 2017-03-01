У Києві взялися досліджувати мостові переправи після обвалу на Шулявці

В інтернеті вже назвали найвірогіднішого кандидата – колишній Московський, а нині міст імені Фукса, ідеться в сюжеті ТСН.

Конструкція й без того має славу найпроблемнішої для трафіку – регулярні аварії на мосту створюють затори, котрі в годину пік можуть сягати 15 км і загрожувати транспортним колапсом усьому місту. В разі ж абсолютного закриття мосту, яким щодня їздить не менше 300 тисяч чоловік, наслідки справді можуть стати катастрофічними для інфраструктури.

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Не набагато кращі справи на мості Метро. Це архітектурна пам'ятка 1965 року, про яку експерти кажуть, що її простіше розібрати, ніж відремонтувати. Капітального ремонту конструкція не бачила 30 років.

Інший претендент на "челендж", кинутий Шулявським шляхопроводом – міст Патона. Торік він уже налякав падінням частини опори в Дніпро, але "Київавтодор" заспокоїв, що відвалився лише облицювальний матеріал, самому ж мосту нічого не загрожує. За півроку аварію так не полагодили. А водії нарікають, що в такому ж стані, як шляхопроводи – всі дороги Києва. "Доріг немає ніде. Просто вбиті по всіх районах", - кажуть столичні автомобілісти.

Посадовці ж звітують, що аварійних мостів у Києві більше немає. Однак усі шляхопроводи ретельно перевірятимуть протягом усієї весни, аби скласти план робіт і визначитися з обсягами фінансування.