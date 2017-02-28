Аварійних мостів у Києві немає – гендиректор "Київавтодору"

Як повідомили у прес-службі КМДА, про це генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Густєлєв заявив журналістам на Шулявському шляхопроводі, фрагмент якого вчора обвалися.

За його словами, крім планової сезонної перевірки, навесні фахівці «Київавтодору» здійснять ретельний додатковий огляд шляхопроводів і мостів столиці, залучивши до цього експертів.

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«Учора ми отримали від мера завдання додатково ретельно перевірити усі штучні споруди (шляхопроводи і мости) у Києві. Це 170 об’єктів. Сьогодні робота уже розпочата, і після цього ми зможемо прозвітувати про стан споруд, про необхідний ремонт та подальшу експлуатацію. Перевірка відбуватиметься протягом весняного сезону із залученням спеціалізованих організацій», - наголосив він.

Густєлєв підкреслив, що на сьогодні аварійних мостів у Києві немає, а обмеженими щодо придатності для експлуатації є 10 споруд.

«Щодо цих об’єктів є експертні висновки, згідно з якими проводяться необхідні роботи. Один з об’єктів – шляхопровід на проспекті Науки, де зараз продовжується реконструкція, розпочата в 2016 році», - зазначив керівник "Київавтодору".

Як повідомляв УНІАН, ввечері 27 лютого у Києві частково обвалився Шулявський міст. Ніхто не постраждав.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, за висновками фахівців, причиною обвалу конструкцій мосту стала корозія бетону консолі. Кличко доручив перевірити всі київські шляхопроводи і визначитися щодо їхньої подальшої експлуатації.

Сьогдоні, 28 лютого, будівельники обгородили відбійником місце, де обвалилася консоль тротуарної частини Шулявського мосту. Крім того, вони виставили пластикові обмежувачі руху вздовж обох сторін шляхопроводу, звузивши його приблизно на 2 м, тобто замість двох смуг у кожен бік на мосту залишилось по півтори смуги. Рух шляхопроводом вранці вже було відновлено.