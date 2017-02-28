Названо причину обвалу Шулявського мосту

Як передає кореспондент УНІАН, про це на місці обвалу заявив мер Києва Віталій Кличко.

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“Ми отримали висновки експертизи. Відбулося обрушення консолі. Причиною руйнування є корозія бетону консолі. З метою уникнення аварійних ситуацій під час подальшої тимчасової експлуатації споруди необхідне термінове виконання запобіжних заходів: обмежити габарит проїжджої частини з обох боків споруди на 0,7 метра з використанням легких конструкцій, провести огляд конструкції консолей на предмет виникнення тріщин, кренів та нахилів, встановити запобіжні конструкції під тротуарними консолями на випадок обрушення”, - сказав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 27 лютого у Києві частково обвалився Шулявський міст. Ніхто не постраждав. Аварійні служби провели оперативний демонтаж зовнішньої конструкції пішохідної частини шляхопроводу, що обвалилася.