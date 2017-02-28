У Києві відновили рух Шулявським шляхопроводом

У столиці відновили рух транспорту Шулявським шляхопроводом.

Як передає кореспондент УНІАН, щойно рух було відновлено в обох напрямках.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 27 лютого у Києві частково обвалився Шулявський міст. Ніхто не постраждав.

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, за висновками фахівців, причиною обвалу конструкцій мосту стала корозія бетону консолі. Кличко доручив перевірити всі київські шляхопроводи і визначитися щодо їхньої подальшої експлуатації.

Сьогодні, 28 лютого, будівельники обгородили відбійником місце, де обвалилася консоль тротуарної частини Шулявського мосту. Крім того, вони виставили пластикові обмежувачі руху вздовж обох сторін шляхопроводу, звузивши його приблизно на 2 м, тобто замість двох смуг у кожен бік на мосту залишилось по півтори смуги.