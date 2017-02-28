Кличко планує почати реконструкцію розв'язки на Шулявці цього року

Як передає кореспондент УНІАН, про це на місці обвалу Шулявського мосту повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

Читайте такожОбвал мосту на Шулявці: Кличко вирішив звільнити заступника голови КМДА і главу Солом'янського району

"Поки що не можна говорити про точну суму. Після техніко-економічного обгрунтування ми зможемо сказати, скільки це коштуватиме, але можу сказати, що це дуже великі гроші. Попередньо - більше 1,5 млрд грн", - розповів мер.

За словами Кличка, до того, як почнеться будівництво транспортної розв'язки, існуючий Шулявський шляхопровід працюватиме з обмеженнями по ширині проїжджої частини та по тоннажу транспорту.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 27 лютого у Києві частково обвалився Шулявський міст. Ніхто не постраждав. Аварійні служби провели оперативний демонтаж зовнішньої конструкції пішохідної частини шляхопроводу, що обвалилася. У даний час ремонтні бригади відновлюють пошкоджену частину шляхопроводу.