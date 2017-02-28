Кличко планує почати реконструкцію розв'язки на Шулявці цього року
Реконструкція Шулявської транспортної розв'язки в Києві почнеться цього року, її вартість становитиме понад 1,5 млрд грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на місці обвалу Шулявського мосту повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
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"Поки що не можна говорити про точну суму. Після техніко-економічного обгрунтування ми зможемо сказати, скільки це коштуватиме, але можу сказати, що це дуже великі гроші. Попередньо - більше 1,5 млрд грн", - розповів мер.
За словами Кличка, до того, як почнеться будівництво транспортної розв'язки, існуючий Шулявський шляхопровід працюватиме з обмеженнями по ширині проїжджої частини та по тоннажу транспорту.
Як повідомляв УНІАН, ввечері 27 лютого у Києві частково обвалився Шулявський міст. Ніхто не постраждав. Аварійні служби провели оперативний демонтаж зовнішньої конструкції пішохідної частини шляхопроводу, що обвалилася. У даний час ремонтні бригади відновлюють пошкоджену частину шляхопроводу.