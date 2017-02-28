У Києві перевірять технічний стан усіх шляхопроводів і мостів - Кличко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на місці обвалу заявив мер Києва Віталій Кличко. Він повідомив, що сьогодні вночі фахівці провели обстеження мосту та встановили причини обвалу конструкцій.

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Ремонтні бригади завершили роботи на Шулявському шляхопроводі, за декілька хвилин мостом буде відновлено рух транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, будівельники обгородили відбійником місце, де обвалилася консоль тротуарної частини мосту.

Крім того, виставили пластикові обмежувачі руху вздовж обох сторін шляхопроводу, таким чином звузивши його приблизно на 2 метри, тобто замість двох смуг у кожен бік на мосту залишилось по півтори смуги.

Він також додав, що рух мостом за півгодини буде відкрито. Також Кличко доручив перевірити всі київські шляхопроводи та визначитися щодо подальшої їх експлуатації.

Окрім того, він додав, що розпорядився прибрати всі малі архітектурні форми, які знаходяться під мостовими конструкціями.

"Всі споруди, що встановлені під мостами, під об'єктами транспортної інфраструктури, у підземних переходах, мають бути демонтовані. Вони несуть потенційну загрозу життю киян", - наголосив мер.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 27 лютого у Києві частково обвалився Шулявський міст. Ніхто не постраждав. Аварійні служби провели оперативний демонтаж зовнішньої конструкції пішохідної частини шляхопроводу, що обвалилася.