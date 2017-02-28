Обвал мосту на Шулявці: Кличко звільнив заступника голови КМДА і главу Солом'янського району

Мер Києва Віталій Кличко вирішив звільнити заступника Іллю Сагайдака і главу Солом'янського району. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам на місці події.

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«Було ухвалено рішення. Ті люди, які несуть відповідальність. Звільнити заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака через незадовільну роботу, звільнити голову Солом'янського району Максима Шкуро за недбале ставлення до розв'язання проблем, які існують. Підписати це рішення має президент. Таке подання я йому спрямую сьогодні», - сказав мер.

Крім того , Кличко доручив перевірити всі старі шляхопроводи, мости в столиці, визначити їх технічний стан і ухвалювати рішення щодо подальших робіт і режиму експлуатації. "І вчора пізно ввечері я доручив перевірити всі МАФи, які знаходяться біля об'єктів транспортної інфраструктури і прибрати незаконні споруди", - сказав Кличко.

За його словами, всі МАФи у Києві, що встановлені під мостами, під об'єктами транспортної інфраструкури, в підземних переходах, - мають бути демонтовані. "Вони несуть потенційну загрозу!" - додав мер Києва.

Нагадаємо, за останні 10 років під Шулявським мостом тричі горіли МАФи,: в квітні 2005 , у вересні 2006 и квітні 2007, що в свою чергу спричинило обвал шляхопроводу.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 27 лютого у Києві частково обвалився Шулявський міст. Ніхто не постраждав. Аварійні служби провели оперативний демонтаж зовнішньої конструкції пішохідної частини шляхопроводу, що обвалилася. У даний час ремонтні бригади відновлюють пошкоджену частину Шулявського шляхопроводу у Києві.