Обвал Шулявського мосту в Києві: оприлюднено схему об'їзду

Схему оприлюднила прес-служба Київської державної міської адміністрації.

Разом з тим столична влада нагадала, що в зв’язку з обвалом частини конструкції шляхопроводу, внесено зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 7, 22, 27, 30, 42.

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Зокрема:

* тролейбусний маршрут № 7 «вул. Чорнобильська – ст. м. «Шулявська» подовжено до Повітрофлотського шляхопроводу;

* тролейбусний маршрут № 22 «вул. Ольжича – Аеропорт «Київ» організовано на двох ділянках: від вул. Ольжича до вул. Дегтярівської; від Міжнародного аеропорту «Київ» до Індустріального шляхопроводу;

* тролейбусний маршрут № 30 «вул. Милославська – вул. Кадетський Гай» організовується на двох ділянках: від вул. Милославської до вул. Дегтярівської, від вул. Кадетський Гай до Індустріального шляхопроводу;

* тролейбусний маршрут №27 «Залізнична станція «Київ-Волинський» – ст. м. Петрівка» організовується на двох ділянках: від ст. м. «Петрівка» до вул. Дегтярівської, від Залізничної станції «Київ-Волинський» до Індустріального шляхопроводу;

* тролейбусний маршрут № 42 «Ст. м. «Либідська» – вул. Дегтярівська» курсуватиме до Індустріального шляхопроводу.

Окрім того, збільшено кількість вагонів на трамвайному маршруті № 3 Борщагівської лінії швидкісного трамваю.

Нагадаємо, ввечері 27 лютого у Києві частково обвалився Шулявський міст . Ніхто не постраждав.

Відзначимо, що конструкції шляхопроводу сильно постраждали від двох пожеж на ринку секонд-хенду, що знаходився під ним. Остання трапилася у навесні 2012. Після того міст тримався на тимчасових опорах без капітального ремонту, а ринок прибрали.