У КМДА знали, що обвалений Шулявський міст був у передаварійному стані (фоторепортаж)

Результати експертизи стану Шулявського шляхопроводу, де напередодні ввечері обвалилася конструкція пішохідної частини, мають оприлюднити сьогодні зранку. Експерти визначать, чи можна ним зараз користуватися. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

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Дослідження проведе Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій та Інститут експертного проектування – підприємство, яке вже робило обстеження шляхопроводу.

«Міст старий, під ним також було дві пожежі. Після них шляхопровід обстежували (остання пожежа сталася у 2012 році - УНІАН) і тоді визначили, що він у передаварійному стані, але може експлуатуватися. І ми планували ремонтувати його цього року», - заявив Кличко.

Кличко зауважив, що тут проведуть випробування з технікою. Далі є два варіанти: або перекривати рух шляхопроводом, або дозволити обмежений рух.

Також міський голова доручив перевірити всі МАФи, розташовані біля об'єктів транспортної інфраструктури і прибрати незаконні споруди.

«Всі МАФи у Києві, що встановлені під мостами, під об'єктами транспортної інфраструктури, в підземних переходах, - мають бути демонтовані. Вони несуть потенційну загрозу», - наголосив Кличко.

Аварійні служби демонтували зовнішню конструкцію пішохідної частини, яка обвалилася.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 27 лютого у Києві частково обвалився Шулявський міст. Ніхто не постраждав.

Відзначимо, що конструкції шляхопроводу сильно постраждали від двох пожеж на ринку секонд-хенду, що знаходився під ним. Остання трапилася у навесні 2012. Після того міст тримався на тимчасових опорах без капітального ремонту, а ринок прибрали.