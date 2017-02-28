КМДА просить водіїв оминати Шулявський шляхопровід і вулиці навколо

В якості альтернативи київська влада пропонує скористатися наземним та підземним громадським транспортом. Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

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«Вранці 28 лютого в ході вирішення ситуації із Шулявським мостом велике прохання до водіїв автотранспорту, які планували поїздку в центр Києва шляхопроводом і прилеглими вулицями, по можливості, не використовувати власний транспорт», - йдеться у повідомленні.

Через обвал Шулявського мосту змінили маршрут тролейбусів №№ 7, 22, 27, 30, 42.

Тролейбусний маршрут №7 "вул. Чорнобильська - ст.м.Шулявська" подовжено до Повітрофлотського шляхопроводу;

маршрут №22 "вул.Ольжича - Аеропорт "Київ" організовано на двох ділянках: від вул.Ольжича до вул.Дегтярівської; від Міжнародного аеропорту "Київ" до Індустріального шляхопроводу;

маршрут №30 "вул.Милославська - вул.Кадетський Гай" організовується на двох ділянках: від вул.Милославської до вул.Дегтярівської, від вул.Кадетський Гай до Індустріального шляхопроводу;

тролейбусний маршрут №27 "Залізнична станція "Київ-Волинський" - ст.м.Петрівка" організовано на двох ділянках: від ст.м."Петрівка" до вул.Дегтярівської, від Залізничної станції Київ-Волинський до Індустріального шляхопроводу;

маршрут №42 "Ст.м. "Либідська - вул.Дегтярівська" курсуватиме до Індустріального шляхопроводу.

«Також збільшено кількість вагонів на трамвайному маршруті № 3 Борщагівської лінії швидкісного трамваю», - додали в мерії.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 27 лютого у Києві частково обвалився Шулявський міст. Ніхто не постраждав.