У Києві навколо поваленого Шулявського мосту почали утворюватися затори

У вівторок вранці біля перекритої ділянки Шулявського шляхопроводу почали утворюватися затори. Через аварію перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки та по вулицях Янгеля та Гарматній - звернути на них з проспекту Перемоги сьогодні неможливо.

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За даними сервісу "Яндекс. Пробки", станом на 7:50 машини почали скупчуватись на об'їзних дорогах поруч із мостом.

Як повідомляв УНІАН, увечері 27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського мосту. Відвалилося близько 30 метрів перил та частини шляхопроводу. Місцева влада обмежила проїзд у цьому районі, а також змінила маршрути громадського транспорту.

Відзначимо, що конструкції шляхопроводу сильно постраждали від двох пожеж на ринку секонд-хенду, що знаходився під ним. Остання трапилася у навесні 2012. Після того міст тримався на тимчасових опорах, а ринок прибрали.