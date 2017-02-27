"Київпастранс" змінив маршрут руху тролейбусів через обвал Шулявського мосту

23:59, 27 лютого 2017
Київ
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У зв’язку з обвалом Шулявського мосту вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 7, 22, 27, 30, 42.

фото: УНІАН

Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

Тролейбусний маршрут №7 "вул. Чорнобильська - ст. м. "Шулявська" продовжено до Повітрофлотського шляхопроводу.

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Тролейбусний маршрут №22 "вул. Ольжича - Аеропорт "Київ" організовано на двох ділянках: від вул. Ольжича до вул. Дегтярівської; від Міжнародного аеропорту "Київ" до Індустріального шляхопроводу.

Тролейбусний маршрут №30 "вул. Милославська - вул. Кадетський Гай" організовується на двох ділянках: від вул. Милославської до вул. Дегтярівської, від вул. Кадетський Гай до Індустріального шляхопроводу.

Тролейбусний маршрут №27 "Залізнична станція «Київ-Волинський» - ст. м. Петрівка" організовується на двох ділянках: від ст. м. "Петрівка" до вул. Дегтярівської, від Залізничної станції Київ-Волинський до Індустріального шляхопроводу.

Тролейбусний маршрут №42 "Ст. м. "Либідська - вул. Дегтярівська" курсуватиме до Індустріального шляхопроводу.

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Також, збільшено кількість вагонів на трамвайному маршруті №3 Борщагівської лінії швидкісного трамвая.

Як повідомляв УНІАН раніше, увечері 27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського мостового шляхопроводу. Заїзд на міст поки що відкрите. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.

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Новина в сюжеті: Обвал Шулявського мосту в Києві
Теги: #транспорт#Київпастранс#Шулявський міст