Тотального підтоплення Києва не буде – КМДА

Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

За аналізом водопілля попередніх років, поступове підвищення рівня води в р. Дніпро біля Києва формувалося з квітня до початку травня, а максимальний рівень у р. Десна біля с. Літки формувався в травні.

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«За минулий тиждень рівень води в Дніпрі піднявся тільки на 9 см. За повідомленнями Українського гідрометцентру, за останню добу рівень у Дніпрі піднявся тільки на 1 см і знаходиться на рівні 449 см над рівнем «0». Відповідні служби щоденно проводять моніторинг рівня води в столиці, як у Дніпрі, так і у Десні», – повідомив Володимир Бондаренко.

За максимальним прогнозом наслідків негативного впливу проходження льодоходу, повені та паводку в м. Києві максимально рівень води може досягнути відмітки 800 см над рівнем «0». Тільки у цьому випадку можуть бути підтоплені окремі території 6-ти районів Києва: Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Оболонського та Подільського. Проте наразі прогнози не дають підстав для такого хвилювання, оскільки ми маємо доволі незначну кількість снігу, який буде танути.

«Хочу ще раз підкреслити та заспокоїти столичних мешканців, що на даний час немає жодної причини говорити про будь-які нештатні ситуації», – наголосив Володимир Бондаренко.