У Києві цієї суботи відкриють пам’ятник Телізі

«Київ, Україна на гідному рівні провели заходи зі вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру до 75-ої річниці трагедії. І ми обіцяли також вирішити питання щодо вшанування пам’яті громадсько-політичного діяча, учасниці українського визвольного руху, поетеси Олени Теліги. І в її особі – усіх українських патріотів, які боролися за незалежну Україну, – зазначив Віталій Кличко. – Хочу повідомити, що цієї суботи відбудеться відкриття пам’ятника Олені Телізі, який встановлений – коштом міської громади – на території заповідника Бабин Яр», – зауважив мер Києва.

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Мер зазначив, що вартість пам’ятника – близько 8 млн грн, передає прес-служба КМДА.

Віталій Кличко також запросив депутатів Київради і всіх охочих киян на церемонію відкриття пам’ятника, яка розпочнеться о 13:00 25 лютого.