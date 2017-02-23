У Києві цієї суботи відкриють пам’ятник Телізі

11:46, 23 лютого 2017
Київ
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Цієї суботи на території заповідника Бабин Яр буде відкритий пам’ятник громадсько-політичному діячу, учасниці українського визвольного руху, поетесі Олені Телізі. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради.

Памятник Телізі / facebook.com/bogdanchervak

«Київ, Україна на гідному рівні провели заходи зі вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру до 75-ої річниці трагедії. І ми обіцяли також вирішити питання щодо вшанування пам’яті громадсько-політичного діяча, учасниці українського визвольного руху, поетеси Олени Теліги. І в її особі – усіх українських патріотів, які боролися за незалежну Україну, – зазначив Віталій Кличко. – Хочу повідомити, що цієї суботи відбудеться  відкриття пам’ятника Олені Телізі, який встановлений – коштом міської громади – на території заповідника Бабин Яр», – зауважив мер Києва.

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Мер зазначив, що вартість пам’ятника – близько 8 млн грн, передає прес-служба КМДА.

Віталій Кличко також запросив депутатів Київради і всіх охочих киян на церемонію відкриття пам’ятника, яка розпочнеться о 13:00 25 лютого.

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