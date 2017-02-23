У Києві екс-чиновників з команди Черновецького підозрюють у незаконному відчуженні землі острова Жуків

Слідчі столичної прокуратури та оперативники Управління захисту економіки Нацполіції у середу, 22 лютого, провели 25 обшуків у рамках кримінальної справи за фактом прийняття КМДА незаконних рішень часів Черновецького. Про це прокуратура Києва повідомляє у Facebook.

Читайте такожВР дозволила виділити землю на Інститутській Музею Революції гідності

Зокрема, йдеться про незаконне відчуження у 2007-2009 роках 45 га землі на "Острові Жуків", вартість якої лише за нормативною оцінкою складає понад 80 млн грн.

Під час обшуків, до яких залучили 115 працівників особового складу, вилучили документи, що мають значення для розслідування кримінальної справи, грошові кошти тощо.

За фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, прокуратура повідомила про підозру екс-заступнику голови КМДА - начальнику Головного управління земельних ресурсів КМДА, екс-начальнику юридичного управління та екс-начальнику відділу землевпорядкування ГУ земельних ресурсів КМДА, а також особі, яка брала участь у створенні фіктивного кооперативу. Слідство триває.