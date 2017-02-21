Київська влада просить батьків пильнувати за активністю дітей у соцмережах

У Києві з кінця січня минулого року в закладах освіти із залученням професійних психологів проводяться профілактичні бесіди – як з дітьми, так і з їхніми батьками. Про це під час щотижневого брифінгу повідомив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

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«Як відомо, до України дійшли певні соціальні групи, які підштовхують дітей до суїцидальних намірів. Ми стикнулися з добре підготовленою організацією, з оперативною зміною серверів, а також із серверами, які розміщені за межами України», – зазначив керівник апарату КМДА.

Сьогодні Департамент Кіберполіції Національної поліції України працює у Києві в тісній співпраці з міськими службами. Фахівці проінструктовані та готові надати будь-яку допомогу у вирішенні таких проблем, проте ані поліція, ані школа не може замінити дітям батьків: раннє виявлення подібних ситуацій залежить винятково від них.

«Хочу звернути вашу увагу на цю проблему, насамперед, як батько. Я дуже прошу батьків сьогодні проявити особливу пильність і при будь-яких підозрах щодо участі дітей у подібних групах проводити з ними профілактичні бесіди вдома, а також звертатися до фахівців психологічних і соціальних служб, медиків і педагогів. На жаль, минулі вихідні показали, що це не марна загроза, проте ми переконані в тому, що є можливість запобігти будь-якій критичній ситуації при оперативному реагуванні та роботі на випередження», – наголосив Володимир Бондаренко.