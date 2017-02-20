У центрі Києва вшановують героїв Небесної сотні смолоскипним маршем

У центрі Києва проходить смолоскипний марш з метою вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз колона рухається проїжджою частиною з Європейської площі вулицею Грушевського в напрямку урядового кварталу. У ході бере участь кілька сотень людей. Читайте також"Запали вогонь пам'яті": українці продовжують вшановувати героїв Небесної сотні (наживо) Учасники ходи планують з вулиці Грушевського повернути на вулицю Шовковичну, а звідти пройти до Алеї Героїв Небесної сотні. Під час проходження колони дорожній рух перекривається поліцією.

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