У центрі Києва вшановують героїв Небесної сотні смолоскипним маршем
20:41, 20 лютого 2017Київ
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У центрі Києва проходить смолоскипний марш з метою вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні.
У середмысты столицы проходить смолоскипна хода / скріншот
Як передає кореспондент УНІАН, зараз колона рухається проїжджою частиною з Європейської площі вулицею Грушевського в напрямку урядового кварталу.
У ході бере участь кілька сотень людей.
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Учасники ходи планують з вулиці Грушевського повернути на вулицю Шовковичну, а звідти пройти до Алеї Героїв Небесної сотні.
Під час проходження колони дорожній рух перекривається поліцією.
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